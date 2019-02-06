25 очков Михайловского помогли «Автодору» победить в овертайме «Баккен Беарз»

Саратовский «Автодор» на выезде переиграл «Баккен Беарз» в матче Кубка Европы ФИБА. Встреча с самой первой четверти проходила в упорной борьбе — на первый перерыв команды ушли с равным счётом 26:26. Второй игровой отрезок остался за датчанами, сумевшими отыграть 6 очков у саратовцев.



Однако после большого перерыва, в третьем игровом отрезке, «Автодор» смог вернуться в игру, отквитав отставание. В заключительной четверти сильнейшего команды выявить не смогли — основное время матча завершилось со счётом 108:108. В дополнительной пятиминутке команды также показали упорную борьбу, однако на последней минуте «Автодору» удался рывок в четыре очка, который и стал решающим для определения победителя — «Баккен Беарз» отыграли только три из них и уступили в овертайме — 124:125.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никита Михайловский, набравший 25 очков.