Закглис: ФИБА выступает за более тесное сотрудничество с Евролигой

Генеральный секретарь ФИБА Андреас Закглис рассказал о том, как складываются его взаимоотношения с президентом Евролиги Жорди Бертомеу.



«Во-первых, я бы хотел поблагодарить Жорди Бертомеу за то, что он пришёл проститься с Патриком Бауманном. Он прислал мне трогательное письмо, я немедленно ответил. На личном уровне у нас с Бертомеу профессиональные отношения, к тому же мы оба были юристами — можно сказать, коллеги.



Но, говоря о нём, я бы не хотел углубляться дальше, потому что да, мы взаимодействуем по определённым направлениям, однако наше взаимодействие могло бы быть намного более действенным. ФИБА выступает за более тесное сотрудничество.



Например, ещё перед тем как Евролига не оставила национальным своим командам «окна» для того, чтобы игроки могли спокойно отправиться в сборные, ФИБА предложила уменьшить одно из «окон». Мы предлагали, чтобы команды играли на следующий день, а это немало. Но никто не согласился. В этой ситуации все стороны должны подстраиваться и строить планы исходя из того, что у нас есть. Например, приглашать каких-то других игроков. Но это расширяет пул доступных для национальной команды баскетболистов, поэтому можно извлечь выгоду», — передаёт слова Андреаса Закглиса корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.

«Наша машина едет на трёх колёсах. Но движется довольно быстро» Генеральный секретарь ФИБА — о конфликте с Евролигой, будущем «окон» в системе отбора и нововведениях на предстоящем Кубке мира.