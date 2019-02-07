Закглис: «окна» ФИБА для сборных существуют и будут существовать

Генеральный секретарь ФИБА Андреас Закглис рассказал о том, что в дальнейшем ждёт «окна» для игр сборных команд.



«Окна» для сборных — это компонент новой системы. ФИБА заинтересована в том, чтобы национальные сборные 1) играли дома и на выезде; 2) регулярно играли перед разными зрителями. Кроме того, мы увеличили число участников квалификации. Эта система — то, как мы представляем себе международный баскетбол.



К сожалению, «окна» стали своеобразными хэдлайнерами этого отбора на Кубок мира, потому что не все клубы могут отпустить своих лучших игроков. Но «окна» существуют и будут существовать, и я хочу напомнить, что они дают игрокам одно, а в некоторых случаях даже два свободных лета в четырёхлетний цикл.



Благодаря «окнам» мы привлекаем на арены тех людей, которые никогда бы не пришли на баскетбол. Потому что прежние болельщики придут в любом случае, но мы сегодня работаем именно над привлечением новых людей. Это очень важно, потому что это позволяет популярности нашего вида спорта расти. И вместе с популярностью баскетбола растёт и популярность национальных чемпионатов.



Несмотря на то, что машина едет на трёх колёсах — из-за отсутствия лучших игроков из НБА и Евролиги, — машина всё равно едет очень быстро», — передаёт слова Андреаса Закглиса корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.

«Наша машина едет на трёх колёсах. Но движется довольно быстро» Генеральный секретарь ФИБА — о конфликте с Евролигой, будущем «окон» в системе отбора и нововведениях на предстоящем Кубке мира.