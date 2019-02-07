Шамперт и Стаускас обменяны в «Хьюстон»

«Хьюстон Рокетс», «Сакраменто Кингз» и «Кливленд Кавальерс» провели трёхсторонний обмен, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. По его информации, «Кавальерс» отправят в «Сакраменто» Алека Бёркса, к «ракетчикам» — Ника Стаускаса и Уэйда Болдуина. «Хьюстон» передаст «Кавс» Брэндона Найта, Маркиза Криса и защищённый пик первого раунда. Из «Кингз» в «Рокетс» перейдёт Иман Шамперт.

Напомним, Стаускас и Болдуин оказались в составе финалистов прошлого сезона после обмена из «Портленд Трэйл Блэйзерс» на Родни Худа.

Заработная плата Найта за текущий сезон составляет $ 14,6 млн. Он практически не играл после травмы.

Шамперт, Стаускас и Болдуин после окончания сезона станут неограниченно свободными агентами. Зарплата Имана — $ 11 млн.