«Майами» обменял Т. Джонсона и Эллингтона в «Финикс» на Р. Андерсона

«Майами Хит» и «Финикс Санз» совершили обмен, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. По его информации, защитники Тайлер Джонсон и Уэйн Эллингтон переедут в «Аризону». Состав «Хит» пополнит центровой Райан Андерсон.

Заработная плата Джонсона ($ 19,2 млн) в текущем сезоне – наибольшая среди игроков «Финикса». В среднем за матч он набирает 10,8 очка, 2,8 подбора и 2,2 результативные передачи.

Эллингтон с контрактом в $ 6,2 млн этим летом станет неограниченно свободным агентом. Представители игрока работают над условиями отчисления из состава «Санз», чтобы дать ему возможность присоединиться к команде-претенденту на чемпионство.

Андерсон за текущий сезон получит $ 20,4 млн, за следующий — $ 21,2 млн. Его средние показатели – 3,7 очка, 3 подбора и 1,1 результативные передачи