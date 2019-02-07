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«Бруклин» обыграл «Денвер», «Нью-Орлеан» — «Чикаго»

«Бруклин» обыграл «Денвер», «Нью-Орлеан» — «Чикаго»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Бруклин Нетс» (29-27) на домашнем паркете взял верх над «Денвер Наггетс» (37-17) — 135:130.

В составе победителей дабл-даблами отметились Д’Анджело Расселл (27 очков и 11 результативных передач), Демарре Кэрролл (18 баллов и 11 подборов) и Шабазз Напьер (10 очков и 11 подборов). У «Денвера» трипл-дабл из 25 баллов, 14 подборов и 10 передач оформил Никола Йокич. 24 очка на счету Мэйсона Пламли.

В параллельной встрече «Нью-Орлеан Пеликанс» (24-31) на выезде обыграл «Чикаго Буллз» (12-42) — 125:120.

Самым результативным игроком матча стал форвард «пеликанов» Джулиус Рэндл, набравший 31 очко. Дабл-дабл из 18 баллов и 11 результативных передач на счету Джру Холидэя. У «быков» дабл-дабл из 30 очков и 11 подборов оформил Лаури Маркканен. 28 баллов в активе Зака Лавина.

НБА - регулярный чемпионат
07 февраля 2019, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
135:130
(30:35, 42:25, 36:27, 27:43)
Денвер Наггетс
Денвер
Бруклин Нетс: Расселл - 27, Кэрролл - 18, Харрис - 17, Грэм - 16, Холлис-Джефферсон - 15, Аллен - 15, Напьер - 10, Куруч - 7, Дэвис - 5, Краббе - 5, Пинсон, Крик
Денвер Наггетс: Йокич - 25, Пламли - 24, Маррей - 19, Моррис - 18, Бисли - 17, Лайлз - 15, Крэйг - 9, Бартон - 3, Гудвин, Вандербилт, Лайдон, Эрнангомес
НБА - регулярный чемпионат
07 февраля 2019, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
120:125
(39:37, 26:27, 17:27, 38:34)
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Чикаго Буллз: Маркканен - 30, Лавин - 28, Данн - 18, Лопес - 11, Харрисон - 9, Луваву-Кабарро - 9, Фелисио - 6, Селден - 6, Арчидиаконоу - 3, Паркер, Портис, Блэкени, Сэмпсон
Нью-Орлеан Пеликанс: Рэндл - 31, Холидей - 18, Диалло - 18, Окафор - 13, Миллер - 12, Уильямс - 12, Фрейзер - 8, Джексон - 7, Кларк - 6, Миротич, Джонсон, Хилл, Мур
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