«Бруклин» обыграл «Денвер», «Нью-Орлеан» — «Чикаго»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Бруклин Нетс» (29-27) на домашнем паркете взял верх над «Денвер Наггетс» (37-17) — 135:130.

В составе победителей дабл-даблами отметились Д’Анджело Расселл (27 очков и 11 результативных передач), Демарре Кэрролл (18 баллов и 11 подборов) и Шабазз Напьер (10 очков и 11 подборов). У «Денвера» трипл-дабл из 25 баллов, 14 подборов и 10 передач оформил Никола Йокич. 24 очка на счету Мэйсона Пламли.

В параллельной встрече «Нью-Орлеан Пеликанс» (24-31) на выезде обыграл «Чикаго Буллз» (12-42) — 125:120.

Самым результативным игроком матча стал форвард «пеликанов» Джулиус Рэндл, набравший 31 очко. Дабл-дабл из 18 баллов и 11 результативных передач на счету Джру Холидэя. У «быков» дабл-дабл из 30 очков и 11 подборов оформил Лаури Маркканен. 28 баллов в активе Зака Лавина.