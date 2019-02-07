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«Даллас» обыграл «Шарлотт», «Юта» разгромила «Финикс»

«Даллас» обыграл «Шарлотт», «Юта» разгромила «Финикс»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Даллас Маверикс» (25-28) на домашнем паркете взял верх над «Шарлотт Хорнетс» (26-28) — 99:93.

В составе победителей трипл-дабл из 19 очков, 10 подборов и 11 результативных передач оформил Лука Дончич. Дабл-даблами отметились Дориан Финни-Смит (15 баллов и 10 подборов) и Дуайт Пауэлл (11 очков и 12 подборов). У гостей дабл-дабл из 30 очков и 11 подборов оформил Кемба Уокер.

В параллельной встрече «Юта Джаз» (31-24) одержал разгромную победу над «Финикс Санз» (11-45) — 116:88.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Санз» Джош Джексон, набравший 27 очков. 20 баллов на счету первого номера драфта-2018 Деандре Эйтона. В составе «джазменов» 21 очко на счету Донована Митчелла. Дабл-даблами отметились Руди Гобер (16 баллов и 12 подборов) и Джо Инглс (15 очков и 11 результативных передач).

НБА - регулярный чемпионат
07 февраля 2019, четверг. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
99:93
(27:20, 25:26, 22:25, 25:22)
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Даллас Маверикс: Дончич - 19, Финни-Смит - 15, Хардуэй-младший - 12, Пауэлл - 11, Клебер - 11, Барнс - 10, Брансон - 8, Новицки - 8, Харрис - 5, Смит, Мэттьюз, Брокхофф, Межри
Шарлотт Хорнетс: Уокер - 30, Лэмб - 15, Батюм - 14, Зеллер - 9, Монк - 7, Грэм - 7, Уильямс - 5, Бриджес - 4, Бийомбо - 2, Бэйкон, Кидд-Гилкрист, Эрнангомес, Камински
НБА - регулярный чемпионат
07 февраля 2019, четверг. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
116:88
(30:24, 26:22, 23:25, 37:17)
Финикс Санз
Финикс
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