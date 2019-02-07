«Даллас» обыграл «Шарлотт», «Юта» разгромила «Финикс»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Даллас Маверикс» (25-28) на домашнем паркете взял верх над «Шарлотт Хорнетс» (26-28) — 99:93.

В составе победителей трипл-дабл из 19 очков, 10 подборов и 11 результативных передач оформил Лука Дончич. Дабл-даблами отметились Дориан Финни-Смит (15 баллов и 10 подборов) и Дуайт Пауэлл (11 очков и 12 подборов). У гостей дабл-дабл из 30 очков и 11 подборов оформил Кемба Уокер.

В параллельной встрече «Юта Джаз» (31-24) одержал разгромную победу над «Финикс Санз» (11-45) — 116:88.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Санз» Джош Джексон, набравший 27 очков. 20 баллов на счету первого номера драфта-2018 Деандре Эйтона. В составе «джазменов» 21 очко на счету Донована Митчелла. Дабл-даблами отметились Руди Гобер (16 баллов и 12 подборов) и Джо Инглс (15 очков и 11 результативных передач).