«Хьюстон» разгромил «Сакраменто» благодаря 36 очкам Хардена

В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона НБА «Хьюстон Рокетс» на выезде разгромил «Сакраменто Кингз» — 127:101. Определяющей стала вторая четверть, которую «ракетчики» выиграли со счётом 44:17.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Джеймс Харден, набравший 36 очков. Он реализовал 8 бросков из 13 из-за дуги. Дабл-даблами отметились Крис Пол (15 баллов и 11 результативных передач) и Кеннет Фарид (13 очков и 11 подборов). 25 баллов в активе Джеральда Грина, 20 – у Эрика Гордона.

В составе «королей» дабл-даблы оформили Бадди Хилд (20 очков и 10 подборов) и Марвин Бэгли III (10 баллов и 10 подборов). 15 очков на счету Неманьи Бьелицы.

«Хьюстон» (32-22) одержал пятую победу кряду. «Сакраменто» (28-26) впервые уступил за четыре матча.