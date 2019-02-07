Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол /

«Хьюстон» разгромил «Сакраменто» благодаря 36 очкам Хардена

«Хьюстон» разгромил «Сакраменто» благодаря 36 очкам Хардена
Баскетбол / НБА

В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона НБА «Хьюстон Рокетс» на выезде разгромил «Сакраменто Кингз» — 127:101. Определяющей стала вторая четверть, которую «ракетчики» выиграли со счётом 44:17.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Джеймс Харден, набравший 36 очков. Он реализовал 8 бросков из 13 из-за дуги. Дабл-даблами отметились Крис Пол (15 баллов и 11 результативных передач) и Кеннет Фарид (13 очков и 11 подборов). 25 баллов в активе Джеральда Грина, 20 – у Эрика Гордона.

В составе «королей» дабл-даблы оформили Бадди Хилд (20 очков и 10 подборов) и Марвин Бэгли III (10 баллов и 10 подборов). 15 очков на счету Неманьи Бьелицы.

«Хьюстон» (32-22) одержал пятую победу кряду. «Сакраменто» (28-26) впервые уступил за четыре матча.

НБА - регулярный чемпионат
07 февраля 2019, четверг. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
101:127
(28:32, 17:44, 29:28, 27:23)
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Сакраменто Кингз: Хилд - 20, Бьелица - 15, Джайлс - 14, Мейсон - 13, Богданович - 13, Багли III - 10, Фокс - 6, Феррелл - 4, Коли-Стайн - 3, Лябисье - 3, Шамперт, Джексон, Куфос
Хьюстон Рокетс: Харден - 36, Грин - 25, Гордон - 20, Пол - 15, Фарид - 13, Риверс - 12, Эннис - 4, Такер - 2, Крисс, Найт, Илариу, Хартенштайн
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент