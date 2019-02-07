Леброн отреагировал на обмен Барнса, который состоялся во время матча «Далласа»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал обмен форварда Харрисона Барнса из «Даллас Маверикс» в «Сакраменто Кингз». 26-летний игрок узнал об этом прямо во время матча, когда отдыхал на скамейке запасных.

«Руководство «Маверикс» сделало то, что было лучше для клуба, верно? Они обменивали этого парня, пока он принимал участие в игре и ничего не подозревал.

Я не пытаюсь обвинить тех, кто решил обменять его, потому что это бизнес, но хочу, чтобы эта ситуация привела к каким-то изменениям.

Когда игрок решает уйти из клуба, его называют эгоистом и неблагодарным, но когда тебя обменивают или отчисляют, все говорят об интересах организации», — написал Джеймс на своей странице в «Инстаграме».

Барнс перешёл в «Сакраменто» в обмен на форвардов Зака Рэндольфа и Джастина Джексона.