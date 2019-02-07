«Вашингтон» не планирует обменивать Била

Руководство «Вашингтон Уизардс» не собирается расставаться с защитником Брэдли Билом, которым интересуются несколько клубов Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает The Athletic.
На этой неделе «Вашингтон» уже обменял форвардов Отто Портера и Маркифа Морриса, чтобы разгрузить платёжную ведомость и избавиться от налога на роскошь.
Ранее стало известно, что лидер «Уизардс» Джон Уолл пропустит около года из-за разрыва ахиллова сухожилия. Разыгрывающий получил травму, поскользнувшись у себя дома.
Контракт Била с «Вашингтоном» рассчитан до лета 2021 года. За следующие два сезона столичный клуб выплатит 25-летнему баскетболисту почти $ 56 млн.
Турнирную таблицу НБА можно посмотреть на «Чемпионате».
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