«Вашингтон» не планирует обменивать Била

Руководство «Вашингтон Уизардс» не собирается расставаться с защитником Брэдли Билом, которым интересуются несколько клубов Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает The Athletic.

На этой неделе «Вашингтон» уже обменял форвардов Отто Портера и Маркифа Морриса, чтобы разгрузить платёжную ведомость и избавиться от налога на роскошь.

Ранее стало известно, что лидер «Уизардс» Джон Уолл пропустит около года из-за разрыва ахиллова сухожилия. Разыгрывающий получил травму, поскользнувшись у себя дома.

Контракт Била с «Вашингтоном» рассчитан до лета 2021 года. За следующие два сезона столичный клуб выплатит 25-летнему баскетболисту почти $ 56 млн.

Турнирную таблицу НБА можно посмотреть на «Чемпионате».