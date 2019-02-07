Бош: Леброн знал, на что идёт, подписывая контракт с «Лейкерс»

Бывший игрок «Майами Хит» и «Торонто Рэпторс» Крис Бош считает, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс справится с ситуацией, если команда не заполучит форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса до дедлайна на обмены.

«Нужно всегда помнить, что такие вещи могут случиться. Время до перерыва на Матч звёзд — самое сложное для команд. Начинаются всевозможные слухи об обменах, а тебе в это время нужно выигрывать матчи. Появляется много давления.

Леброн всё понимает. Он знал, на что идёт, подписывая контракт с «Лейкерс». Джеймс понимал, что нужно построить команду, поэтому случиться может всякое.

Если сейчас в «Лейкерс» не перейдёт Дэвис, их команда станет более крепкой. Игрокам нужно понять, что таков бизнес в НБА», — сказал Бош в эфире телеканала ESPN.