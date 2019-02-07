Определились участники конкурса данков Матча звёзд Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ назвала имена баскетболистов, которые примут участие в конкурсе данков на Матче всех звёзд.

В соревновании выступят следующие игроки: Джален Рейнольдс («Зенит»), Янари Йоэсаар («Калев»), Виталий Лютыч («Цмоки-Минск»), Вячеслав Зайцев («Химки»).

Пресс-служба Единой лиги ВТБ подготовила специальный видеоролик с лучшими данками участников. Его можно посмотреть на официальном YouTube-канале Лиги.

Напомним, что Матч звёзд состоится в Москве 17 февраля. В ближайшее время Лига объявит участников конкурсов снайперов, а главные тренеры назовут стартовые пятёрки «Звёзд России» и «Звёзд Мира». Руководить российскими звёздами будет Олег Окулов из «Енисея», а иностранными — Димитрис Прифтис из УНИКСа.