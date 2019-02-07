Закглис: уровень Лиги чемпионов должен повышаться

Генеральный секретарь ФИБА Андреас Закглис высказался об уровне баскетбола в нынешней Лиге чемпионов.

«В общем и целом мы должны быть довольны работой, которую проделали за три года. Вместе с уровнем клубов растёт и уровень тех чемпионатов, которые они представляют. Команды действительно развиваются, посмотрите хотя бы на вчерашний матч «Авеллино» и «Вентспилса». Команде из Латвии ничего не было нужно в этой игре, они в любом случае попадали в Кубок Европы ФИБА, но решили сопротивляться и победили в овертайме.

Сейчас мы рады тому, какие команды играют в Лиге чемпионов. Но всегда нужно хотеть большего, и мы тоже этого хотим. Уровень должен повышаться. При этом мы не можем просто так принимать клубы, которые вроде бы должны нам подходить по уровню, но не проходят по спортивному принципу. Мы всегда учитываем рейтинг чемпионата и место конкретного клуба. Раздавать направо и налево «уайлд-кард» — не наш случай. Лига чемпионов сейчас развивает не только клубы, но и целые турниры. Например, вплотную с нами работают азиатские и африканские чемпионы, которые хотят перенять опыт, научиться чему-то новому», — сказал Закглис корреспонденту «Чемпионата» Артёму Комарову.