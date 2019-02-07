Лукич: мы поставили цель выйти в плей-офф Лиги чемпионов, и мы её выполнили

Главный тренер баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Зоран Лукич прокомментировал выход своей команды в плей-офф Лиги чемпионов.

Накануне «Нижний Новгород» со счётом 85:59 обыграл «Людвигсбург». Для того чтобы в плей-офф вышел российский клуб, было необходимо, чтобы с нужными для него результатами закончились параллельные два матча группы. В итоге «Ле-Ман» обыграл в овертайме «Анвил» (88:79), а «Вентспилс» победил «Авеллино» — 106:102. Это позволило «Нижнему Новгороду» продолжить участие в турнире.

«Мы поставили перед собой цель выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Мы выполнили её и почти на месяц можем забыть об этом турнире. Теперь надо сосредоточиться на Единой лиге и «Финале четырёх» Кубка России, который пройдет на нашем паркете уже в эти выходные. В прошлом году мы играли в финале, но уступили команде «Локомотив-Кубань». В этом году мы способны сделать шаг вперёд и взять титул», — сказал Лукич «Известиям».