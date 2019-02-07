Пашутин: в матче с «Баккен Беарз» были по-настоящему единым коллективом

Главный тренер «Автодора» Евгений Пашутин прокоментировал победу подопечных над «Баккен Беарз» в матче Кубка Европы ФИБА.



«Поздравляю команду с заслуженной победой, которая принесла нам первое место в группе. Сегодня мы были по-настоящему единым коллективом, проявили мужской характер, бились один за всех и все за одного. Показали высокую результативность, хороший переход, здорово двигали мяч и, что самое важное, играли в командный баскетбол. Очень рад за Никиту Михайловского, который с каждым матчем заметно прибавляет и становится полноправным игроком стартовой пятерки.



Сразу 7 наших баскетболистов продемонстрировали двойные показатели по набранным очкам, но мне не хотелось бы никого отдельно выделять. Командная игра и хорошее движение мяча — вот ключевые факторы, которые способствовали победе. Теперь нам необходимо восстановиться и подойти во всеоружии к важному воскресному матчу в Польше против «Зелена-Гуры», — приводит слова Евгения Пашутина официальный сайт саратовской команды.