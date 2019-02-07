Итудис: уже знаем все проблемы, с которыми можем столкнуться в матче с «Реалом»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с мадридским «Реалом».



«Каждая игра Евролиги — большая игра. Мы будем играть против действующего чемпиона, поэтому уже знаем все проблемы, с которыми можем столкнуться. Но у нас серьёзная подготовка, поэтому ждем с нетерпением. В первом круге мы победили, показали хороший баскетбол и доказали, что мы лучше. Но это было в прошлом году. С тех пор у нас было несколько сложностей, несколько проблем, с которыми столкнулись, но мы боролись. Как и «Реал».



Это будет другой баскетбол, мы играем напротив своих болельщиков. Считаем, у нас преимущество, потому что, слышал, будет полный зал. Это для нас еще одна мотивация и еще одно обязательство соответствовать ожиданиям и сделать все что нужно в подобных матчах. «Реал» — отличная команда, у них отлично укомплектован состав, опытные игроки. Завершение атак, шутеры, игра в «посте», габариты и вообще всё. Это соревнование на высшем уровне. Но мы в хороших кондициях, сейчас вообще хороший момент», — передаёт слова Итудиса корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.

«Реал» приедет мстить и за футболистов Испанский суперклуб в этом сезоне не может обыграть ЦСКА ни в футбол, ни в баскетбол.