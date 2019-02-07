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«Химки» победили «Будучность» благодаря 25 очкам Микки

«Химки» победили «Будучность» благодаря 25 очкам Микки
Баскетбол / Евролига

В Подгорице завершился матч 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Местная «Будучность» принимала «Химки», представляющие Московскую область.

Первая половина встречи прошла в упорной борьбе и завершилась с минимальным преимуществом балканской команды — 46:45. В третьей четверти «Химки» сумели прибавить и вышли вперёд — 68:65. В заключительном игровом отрезке на паркете шла напряжённая борьба, но немного удачливее в ней оказались гости. Таким образом, «Химки» оформили победу со счётом 98:90.

Самым результативным в их составе стал Джордан Микки, набравший 25 очков. У «Будучности» дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов оформил Норрис Коул.

Эта победа для «Химок» стала второй кряду в регулярном чемпионате Евролиги.

Евролига. 22-й тур
07 февраля 2019, четверг. 21:00 МСК
Будучность
Подгорица, Черногория
90 : 98
(20:22, 26:23, 19:23, 25:30)
Химки
Химки, Россия
Будучность: Коул - 20, Битадзе - 17, Джексон - 12, Белл - 11, Гордич - 6, Кларк - 4, Барович - 4, Шехович, Попович, Николич
Химки: Микки - 25, Дженкинс - 17, Томас - 13, Зубков - 10, Бост - 10, Моня - 9, Вяльцев - 6, Маркович - 6, Крокер - 2, Грин, Зайцев, Губанов
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