«Химки» победили «Будучность» благодаря 25 очкам Микки

В Подгорице завершился матч 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Местная «Будучность» принимала «Химки», представляющие Московскую область.

Первая половина встречи прошла в упорной борьбе и завершилась с минимальным преимуществом балканской команды — 46:45. В третьей четверти «Химки» сумели прибавить и вышли вперёд — 68:65. В заключительном игровом отрезке на паркете шла напряжённая борьба, но немного удачливее в ней оказались гости. Таким образом, «Химки» оформили победу со счётом 98:90.

Самым результативным в их составе стал Джордан Микки, набравший 25 очков. У «Будучности» дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов оформил Норрис Коул.

Эта победа для «Химок» стала второй кряду в регулярном чемпионате Евролиги.