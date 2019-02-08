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Мэттьюз покинул «Нью-Йорк Никс» и намерен перейти в «Индиану»

Мэттьюз покинул «Нью-Йорк Никс» и намерен перейти в «Индиану»
Баскетбол / НБА

Атакующий защитник «Нью-Йорк Никс» Уэсли Мэттьюз договорился о выкупе контракта с командой и покинет коллектив, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания. Баскетболист, вероятнее всего, подпишет контракт с «Индианой Пэйсерс».

Напомним, что в «Никс» Мэттьюз оказался совсем недавно, в результате обмена между "«Нью-Йорком» и «Даллас Маверикс». Команда из Техаса тогда получила Кристапса Порзингиса, Тима Хардуэя и Кортни Ли, отдав за них Денниса Смита, Деандре Джордана и собственно говоря самого Мэттьюза. За «Нью-Йорк» Уэсли не провёл ни одной встречи.

В нынешнем регулярном первенстве на его счету 46 матчей, в которых он набирал 12,8 очка, собирал 2,3 подбора и совершал 2,3 передачи в среднем.

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