«Барселона» обыграла «Жальгирис», несмотря на 17 очков Милакниса

В очередном матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги испанская «Барселона» на домашнем паркете взяла верх над литовским «Жальгирисом» — 78:72. Хозяева выиграли заключительную четверть со счётом 18:10.

Самым результативным игроком встречи стал защитник литовцев Артурас Милакнис, набравший 17 очков. Он реализовал 5 бросков из 8 из-за дуги. 15 баллов на счету Нейта Уолтерса, также на его счету 7 результативных передач. 10 очков в активе Аарона Уайта.

В составе победителей 14 очков набрал венгерский форвард Адам Ханга, 12 – Кевин Серафин, 11 – Анте Томич.

«Барселона» (13-9) одержала вторую победу кряду и закрепилась на пятом месте в турнирной таблице Евролиги. «Жальгирис» (8-14) остался на 13-й позиции. У литовской команды семь поражений в восьми матчах.