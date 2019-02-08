«Оклахома» разгромила «Мемфис», Торонто» обыграл «Атланту»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Оклахома-Сити Тандер» (35-19) на домашнем паркете разгромил «Мемфис Гриззлиз» (22-34) — 117:95.

В составе победителей 27 очков набрал Пол Джордж (6 из 13 из-за дуги), 20 – Джереми Грант. Расселл Уэстбрук оформил очередной трипл-дабл из 15 баллов, 13 подборов и 15 результативных передач. У «Мемфиса» 27 очков на счету Джарена Джексона-младшего.

В параллельной встрече «Торонто Рэпторс» (40-16) одержал уверенную победу над «Атлантой Хоукс» (17-37) — 119:101.

Самым результативным игроком встречи стал форвард канадского клуба Паскаль Сиакам, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 14 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Кайла Лоури (13 баллов и 13 результативных передач). 30 очков в активе Фреда Ванвлита. Кавай Леонард и Марк Газоль участия в матче не принимали. У «Атланты» по 19 баллов набрали Торин Принс и Трэй Янг.