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«Оклахома» разгромила «Мемфис», Торонто» обыграл «Атланту»

«Оклахома» разгромила «Мемфис», Торонто» обыграл «Атланту»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Оклахома-Сити Тандер» (35-19) на домашнем паркете разгромил «Мемфис Гриззлиз» (22-34) — 117:95.

В составе победителей 27 очков набрал Пол Джордж (6 из 13 из-за дуги), 20 – Джереми Грант. Расселл Уэстбрук оформил очередной трипл-дабл из 15 баллов, 13 подборов и 15 результативных передач. У «Мемфиса» 27 очков на счету Джарена Джексона-младшего.

В параллельной встрече «Торонто Рэпторс» (40-16) одержал уверенную победу над «Атлантой Хоукс» (17-37) — 119:101.

Самым результативным игроком встречи стал форвард канадского клуба Паскаль Сиакам, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 14 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Кайла Лоури (13 баллов и 13 результативных передач). 30 очков в активе Фреда Ванвлита. Кавай Леонард и Марк Газоль участия в матче не принимали. У «Атланты» по 19 баллов набрали Торин Принс и Трэй Янг.

НБА - регулярный чемпионат
08 февраля 2019, пятница. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
117 : 95
(27:32, 24:21, 32:19, 34:23)
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Оклахома-Сити Тандер: Джордж - 27, Грант - 20, Шрёдер - 16, Уэстбрук - 15, Адамс - 11, Фергюсон - 10, Надер - 7, Паттерсон - 5, Ноэль - 4, Диалло - 2, Фелтон, Грэнтем, Бертон
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 27, Кабокло - 16, Рэбб - 15, Конли - 15, Ватанабэ - 10, Холидэй - 6, Картер - 4, Уошберн - 2, Андерсон, Брукс, Ноа
НБА - регулярный чемпионат
08 февраля 2019, пятница. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
101 : 119
(33:22, 35:38, 17:28, 16:31)
Торонто Рэпторс
Торонто
Атланта Хоукс: Принс - 19, Янг - 19, Коллинс - 12, Дедмон - 10, Картер - 9, Бембри - 7, Бэйзмор - 6, Хаертер - 5, Адамс - 5, Лин - 4, Лень - 4, Спеллмен - 1, Андерсон
Торонто Рэпторс: Сиакам - 33, Ванвлит - 30, Лоури - 13, Ибака - 12, Грин - 12, Пауэлл - 11, Ануноби - 6, Лойд - 2, Майлз, Маккоу, Леонард
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