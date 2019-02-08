Р. Уэстбрук превзошёл достижение М. Джордана, оформив восьмой трипл-дабл кряду

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук набрал 15 очков, совершил 13 подборов и отдал 15 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Мемфис Гриззлиз», оформив восьмой трипл-дабл подряд. Таким образом, он обогнал Майкла Джордана и единолично вышел на второе место в истории лиги по продолжительности серии встреч с трипл-даблами. Кроме того, ранее Уэстбрук дважды записывал в актив по семь трипл-даблов кряду.



Теперь впереди него остаётся только Уилт Чемберлен, оформлявший трипл-даблы в девяти встречах подряд в сезоне-1967/68.



Матч завершился домашней победой «Оклахома-Сити» со счётом 117:95. Защитник в ней также сделал 4 перехвата за 33 минуты. Этот трипл-дабл стал для него 21-м в сезоне и 125-м в карьере.

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