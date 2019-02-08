«Нью-Орлеан» даст Энтони Дэвису возможность играть до конца сезона

Руководство «Нью-Орлеан Пеликанс» приняло решение дать мощному форварду команды Энтони Дэвису возможность играть до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт организации. После того как Дэвис попросил об обмене, «Нью-Орлеан» не пожелал спешить со сделкой до закрытия трансферного окна, предпочитая подождать до межсезонья, когда сможет рассмотреть больше вариантов. При этом руководство обсуждало возможность вывести Дэвиса из состава, чтобы полностью исключить вероятность получения им травмы. Однако форвард пригрозил в таком случае пожаловаться в профсоюз игроков.



Дэвис пропустил последние девять матчей из-за травмы пальца, но уже полностью восстановился. Он набирает по 29,3 очка, совершает по 13,3 подбора и ставит по 2,6 блок-шота за 37 минут в среднем за игру.

«Лейкерс» теряют надежду, что смогут заполучить Энтони Дэвиса до дедлайна