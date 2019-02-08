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Л. Джеймс первыми выбрал в свою сборную 5 игроков, которые могут сменить команды

Л. Джеймс первыми выбрал в свою сборную 5 игроков, которые могут сменить команды
Баскетбол / НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс во время процедуры драфта своей сборной на Матч звёзд НБА среди первых шести игроков в пяти случаях остановил выбор на тех, кто в предстоящее межсезонье может сменить команду. Так, лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант, разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг и лёгкий форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард имеют право досрочно разорвать действующие контракты по окончании нынешнего сезона, мощный форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвис попросил обмена, а атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон получит статус свободного агента.

И только выбранный Джеймсом четвёртым Харден имеет действующее соглашение с «Хьюстон Рокетс» и не изъявляет желания покидать команду.

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