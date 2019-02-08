Рондо баззер-битером принёс «Лейкерс» победу над «Бостоном»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Рэджон Рондо баззер-битером принёс команде победу над «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата НБА. За 11,5 секунды до окончания четвёртой четверти разыгрывающий «Бостона» Кайри Ирвинг, забив в проходе, вывел свою команду вперёд — 128:127. В ответной атаке лёгкий форвард «Лейкерс» Брэндон Ингрэм прошёл через всю площадку и прорвался под щит соперника, но его бросок накрыл бигмэн соперника Эл Хорфорд. В борьбу за отскочивший мяч вступили несколько баскетболистов, и в итоге он отскочил к Рондо, который развернулся и в прыжке средним броском одновременно с финальной сиреной поразил кольцо «Селтикс».

Видео эпизода доступно для просмотра на официальном канале Bleacher Report в YouTube.