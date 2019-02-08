Конли: не спал всю ночь и тысячу раз проверял телефон в ожидании обмена

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Майк Конли признался, что высокая вероятность быть обменянным до закрытия трансферного окна в НБА не давала ему покоя.



«Я не спал всю ночь. С семи до восьми утра около тысячи раз проверял телефон, ожидая известия об обмене. Я был готов ко всему. Но случилось то, что случилось, – я остаюсь в «Мемфисе».



Это был очень длинный день. Обычно я беспокоюсь только о предстоящем матче, смотрю видеозаписи и тому подобное. Но на этот раз я просто ждал закрытия трансферного окна, раздумывая, останусь в команде или уйду», – цитирует Конли ESPN.



«Мемфис» обменял центрового Марка Газоля в «Торонто Рэпторс», а также атакующего защитника Гэрретта Темпла и мощного форварда Джамайкла Грина в «Лос-Анджелес Клипперс».

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