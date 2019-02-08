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Ч. Баркли: Я.Адетокунбо надо было обменять всех запасных его команды на Э.Дэвиса

Ч. Баркли: Я.Адетокунбо надо было обменять всех запасных его команды на Э.Дэвиса
Баскетбол / НБА

Бывший игрок НБА, а ныне телеаналитик Чарльз Баркли отпустил колкость в адрес капитана одной из сборных Матча звёзд НБА Леброна Джеймса, комментируя первый в истории звёздных встреч обмен баскетболистами. После окончания процедуры драфта Джеймс предложил капитану второй команды Яннису Адетокунбо отдать своего друга Бена Симмонса, забрав взамен Расселла Уэстбрука, и получил согласие.

«Яннису Адетокунбо надо было обменять сразу всех запасных своей команды на Энтони Дэвиса», – передаёт слова Баркли The Render.

Намёк Баркли касался неудачной попытки «Лос-Анджелес Лейкерс», за который выступает Джеймс, заполучить мощного форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса, предлагая за него сразу пять игроков.

Джеймс и Адетокунбо провели первый обмен в истории Матча звёзд НБА
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