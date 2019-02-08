Богачёв: перерыв на матчи сборных может расслабить УНИКС перед встречей с «Локо»

Президент УНИКСа Евгений Богачёв прокомментировал встречу с «Локомотивом-Кубань» в четвертьфинальной серии плей-офф Еврокубка.



«Нам важно было выиграть у «Андорры» в заключительном туре, взять реванш за поражение в первом круге и обеспечить преимущество своего паркета в плей-офф. А уже на кого мы выходили в плей-офф, было не так важно – и АСВЕЛ, и «Локомотив-Кубань» – очень сильные коллективы. В итоге мы попали на краснодарцев. Это будет интересная серия, и дать сейчас хоть какие-то расклады сложно. До марта многое может измениться. Кто-то из наших или их лидеров может получить травму, заболеть. Могу лишь сказать, что мы уважаем «Локо» и будем готовиться к сложному противостоянию.



Меня очень беспокоит перерыв на встречи сборных. Он может расслабить игроков — ведь у нас не будет официальных матчей больше двух недель (с 15 февраля по 2 марта). Честно, недоволен таким календарём. Тренерскому штабу надо будет поломать голову, чтобы сохранить всех баскетболистов в хорошей форме перед решающими матчами», – цитируют Богачёва «Известия».

В четвертьфинале Еврокубка УНИКС сыграет с «Локо» Казанцы разгромили «Андорру» и заняли первое место в группе.