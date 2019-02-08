Фридзон, Райт, Китсинг и Ате – участники конкурса трёхочковых Матча звёзд ЕЛ ВТБ

Атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Виталий Фридзон, его партнёр по команде лёгкий форвард Дорелл Райт, мощный форвард «Калева» Кристьян Китсинг и атакующий защитник ВЭФа Артис Ате станут участниками конкурса трёхочковых в рамках Матча звёзд Единой лиги ВТБ, сообщает официальный сайт лиги.



На данный момент Китсинг занимает в лиге четвёртое место по точности трёхочковых с показателями 15 дальних попаданий при реализации 50%, Фридзон – шестое (28 при 49%), Райт – 14-е (30 при 42%), а Ате – 22-е (21 при 38%).



Матч звёзд Лиги ВТБ состоится в Москве 17 февраля. Конкурс трёхочковых пройдет после первой четверти. Каждому участнику нужно будет за минуту отправить в цель как можно больше из 25 бросков из-за дуги. В прошлом году состязание выиграл выступавший за «Локомотив-Кубань» лёгкий форвард Райан Брокхофф.

Определились участники конкурса данков Матча звёзд Единой лиги ВТБ