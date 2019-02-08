Трёхочковая дуэль Ирвинга и Джеймса – в видеообзоре матча «Бостон» – «Лейкерс»

«Бостон Селтикс» дома встречался с «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. В число лучших моментов игры вошли обмен эффектными трёхочковыми разыгрывающего «Бостона» Кайри Ирвинга и форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса, а также победный баззер-битер разыгрывающего «Лейкерс» Рэджона Рондо.



Матч завершился победой «Лейкерс» со счётом 129:128. Самым результативным игроком встречи с 28 очками стал форвард победителей Леброн Джеймс. У «Бостона» отличился разыгрывающий Кайри Ирвинг, набравший 24 очка. Теперь «Селтикс» занимают четвёртое место в Восточной конференции с соотношением побед и поражений 35-20, а «Лейкерс» – 10-е в Западной (28-27).

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