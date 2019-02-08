«Зенит» пригласил Урганта вести матч с ВЭФом

Баскетбольный «Зенит» пригласил телеведущего и актёра Ивана Урганта провести матч питерской команды с ВЭФом. По мнению коллектива из Северной столицы, это мероприятие станет для Урганта репетицией перед Матчем всех звёзд Единой лиги ВТБ, ведущим на котором будет Иван.

«17 февраля Ивана Урганта ждёт ответственная миссия — вновь стать ведущим Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ. Всё-таки в любом деле важна постоянная практика, а Иван ровно год не работал на баскетболе. ⠀

Мы считаем, что к такому событию должна быть серьёзная подготовка! Иван, готовы предоставить вам отличные условия для генеральной репетиции — роль ведущего игры «Зенит» — ВЭФ! Петербург ждёт!» — говорится в посте «Зенита» в «Инстаграме».