Лукич: в «Финале четырёх» Кубка России у всех команд по 25% шансов

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич на пресс-конференции «Финала четырёх» Кубка России оценил шансы оставшихся в розыгрыше команд.
В полуфинале нижегородские баскетболисты сыграют с питерским «Спартаком».
«Во-первых, поздравляю всех своих коллег с приездом в Нижний Новгород. И отдельно коллегу Шушакова, который снова возглавляет команду. Думаю, он это заслужил, при нём «Парма» показывала интересный баскетбол и, надеюсь, теперь снова будет добиваться результатов.
Что касается Кубка, здесь у всех по 25% шансов. Нет никакой разницы, все равны. Может быть, больше давления на «Нижний Новгород» — как на хозяев. Но мы всегда под давлением, поэтому ребята должны справиться и показать интересный баскетбол», — цитирует Лукич пресс-служба РФБ.