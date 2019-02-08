«Нижний Новгород» в 1/8 финала Лиги чемпионов ФИБА встретится с «Венецией»

Сегодня, 8 февраля, в Швейцарии завершилась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов ФИБА. По её результатам соперника по 1/8 финала узнал и «Нижний Новгород». Российская команда померится силами с «Венецией», сообщает официальный сайт ФИБА.

Первая встреча в этой паре состоится на арене «Нижнего Новгорода» и будет проведена 5 или 6 марта, а ответный матч состоится в Венеции 12 или 13 марта.

Это будет уже не первая дуэль в истории команд. В минувшем сезоне соперники пересекались в плей-офф Кубка Европы ФИБА и тогда итальянцы оказались сильнее, впоследствии одержав победу во всём турнире. Что касается успехов «Венеции» в нынешнем сезоне, то в чемпионате Италии команда занимает второе место, а в плей-офф Лиги чемпионов ФИБА она прошла со второго места в группе.

Победитель пары «Нижний Новгород» — «Венеция» в 1/4 финала турнира встретится с лучшим в паре «Антверпен» — «Мурсия».