Руководство «Локомотива-Кубань» недовольно низкой результативностью команды

Генеральный менеджер «Локомотива-Кубань» Алексей Саврасенко поделился ожиданиями от четвертьфинального противостояния Еврокубка с казанским УНИКСом, выразив обеспокоенность нелучшей игрой нападения в последних встречах.

«Хотелось бы выйти с первого места в группе и получить преимущество своей площадки. Не получилось, и теперь нам предстоят игры с УНИКСом. Они играют в атлетичный, быстрый баскетбол, максимально используя сильные стороны своих защитников. Нам будет очень сложно.

Думаю, многое будет зависеть от первой игры в Казани. К этой встрече мы должны наладить свою игру в нападении, уделить этому как можно больше внимания. В последних играх мы показали низкую результативность, что беспокоит», — приводит слова Саврасенко «Известия».

Первая четвертьфинальная встреча Еврокубка между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» пройдёт 5 марта.