Сироткин считает, что Хэкетт должен ездить на «Ламборгини»

Экс-пилот Формулы-1, гонщик программы SMP Racing Сергей Сироткин прибыл на матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА встретится с «Реалом». По словам спортсмена, это будет его первый опыт просмотра полноценного баскетбольного матча.

«Признаюсь честно, не сильно слежу за баскетболом. Первый раз буду смотреть игру от и до», — сказал Сироткин в преддверии встречи.

Также он поучаствовал в небольшом задании от журналиста. Сироткину было предложено выбрать автомобили для ряда игроков ЦСКА согласно их игровым характеристикам.

В итоге Сергей отметил, что Дэниелу Хэкетту стоит сесть за руль «Ламборгини», центровому Отелло Хантеру подойдёт «Эскалэйд», а форвард сборной России Семён Антонов мог бы водить машины представительского класса «Аурус».