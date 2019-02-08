«Мемфис» выведет из обращения номер Марка Газоля, когда тот завершит карьеру

Руководство «Мемфис Гриззлиз» приняло решение вывести в будущем из обращения номер, под которым за команду выступал Марк Газоль, сообщает Clutch Points. Это произойдёт тогда, когда баскетболист завершит карьеру.

Перед дедлайном обменов испанский центровой был выменян в «Торонто Рэпторс» на Йонаса Валанчюнаса, Си Джей Майлза и Делона Райта.

До этого момента Марк Газоль всю карьеру в НБА провёл в составе «Мемфиса». На драфте 2007 года он был выбран под 48-м номером командой «Лос-Анджелес Лейкерс», но за команду из Калифорнии не провёл ни одного матча. За «Гриззлиз» Марк Газоль принял участие в 716 поединках регулярного чемпионата, набирая в них 15,2 очка, собирая 7,7 подбора и совершая 3,3 передачи в среднем.