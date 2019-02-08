19 очков Килпатрика не спасли «Панатинаикос» от поражения в матче с «Фенербахче»

В Стамбуле завершилась встреча 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Фенербахче» принимал «Панатинаикос». Команда из Стамбула с первых минут захватила инициативу и выиграла стартовую четверть с разницей в 6 очков — 24:18. В следующей десятиминутке преимущество хозяев стало уже двузначным — 48:29.

После большого перерыва картина происходящего на паркете практически не менялась. Хозяева контролировали ход игры и в конечном счёте оформили победу с разгромным счётом — 85:66.

Самым результативным в составе победителей стал Николо Мелли, набравший 14 очков. По 12 баллов команде принесли Марко Гудурич, Эрик Грин и Луиджи Датоме. У «Панатинаикоса» 16 баллов набрал Шон Килпатрик, ещё 13 очков записал в свой актив Дешон Томас.