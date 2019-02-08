Итудис: в конце матча с «Реалом» ЦСКА принял мудрые решения в нападении

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы его подопечных в матче Евролиги с «Реалом» (82:78), отметив, что в концовке матча команда повела себя хладнокровно.

«Поздравляю команду с важной победой. Игра ожидаемо получилась интересной и тяжёлой, ведь нам противостоял действующий чемпион. Трибуны были заполнены, и зрители стали частью уравнения, добавили команде желания, старания. В конце всё могло повернуться иначе, но мы остановили соперников в защите и приняли мудрые решения в нападении. После плохой второй четверти продолжали верить в себя, к тому же внесли коррективы в перерыве — выбирали другие углы при заслонах, другие комбинации. 30 очков в третьей четверти — это отличный камбэк после 12 во второй. Даже когда мы промахивались, продолжали идти на отскок и практически разделили с «Реалом» его щит — 19-21, при том что гости обладают высокими, мощными игроками.

Конечно, хотелось бы попадать с лучшим процентом, но даже при большом числе промахов мы поддерживали броски, шли на щит. Вторая в сезоне победа над «Реалом» придаёт нам уверенности, и сейчас мы поднялись на второе место в таблице. При этом лига очень конкурентна и нам предстоит сыграть ещё немало матчей. Хочу также отметить возвращение Хиггинса, он придал качества нашей игре как в те периоды, когда они были на площадке с Нандо, так и по раздельности. Если говорить о цифрах, то сегодня больше остальных провёл на паркете Питерс — он здорово помог подборами, знанием нашей игры, заставлял фолить на себе и оттягивал внимание защиты», — приводит слова специалиста официальный сайт ЦСКА.