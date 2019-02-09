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Дабл-дабл Пуарье принёс «Басконии» победу в матче с «Баварией»

Дабл-дабл Пуарье принёс «Басконии» победу в матче с «Баварией»
Баскетбол / Евролига

«Баскония» на домашней арене одержала победу в матче с «Баварией» в 22 туре регулярного чемпионата Евролиги. Команда из Испании уже в стартовой четверти показала высокий уровень обороны, благодаря чему выиграла этот отрезок — 19:16. Во второй десятиминутке гостям удалось немного сократить отставание и на большой перерыв соперники ушли при счёте 38:37 в пользу «Басконии».

Во второй половине встречи команда из Витории прибавила и, выиграв оставшиеся четверти, оформила победу со счётом 76:68. В составе команды сразу 5 игроков набрали 10 или более очков. Самым результативным стал Мэтт Дженнинг, записавший в актив 13 очков. Дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов оформил Венсан Пуарье. У «Баварии» лучше всех выступил американец Деррик Уильямс, набравший 18 баллов.

Евролига. 22-й тур
08 февраля 2019, пятница. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
76 : 68
(19:16, 19:21, 21:16, 17:15)
Бавария
Мюнхен, Германия
Баскония: Дженнинг - 13, Джонс - 12, Пуарье - 11, Фойгтман - 10, Шилдс - 10, Вильдоса - 6, Уэртас - 5, Хиллиард - 5, Диоп - 4, Пенава, Гонсалес, Куруцс
Бавария: Деррик Уильямс - 18, Бартель - 11, Лучич - 8, Джедович - 8, Копонен - 7, Радошевич - 6, Ло - 5, Хоббс - 3, Данжубич - 2, Кинг, Амайце, Огунсипе
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