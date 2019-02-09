Дабл-дабл Пуарье принёс «Басконии» победу в матче с «Баварией»

«Баскония» на домашней арене одержала победу в матче с «Баварией» в 22 туре регулярного чемпионата Евролиги. Команда из Испании уже в стартовой четверти показала высокий уровень обороны, благодаря чему выиграла этот отрезок — 19:16. Во второй десятиминутке гостям удалось немного сократить отставание и на большой перерыв соперники ушли при счёте 38:37 в пользу «Басконии».

Во второй половине встречи команда из Витории прибавила и, выиграв оставшиеся четверти, оформила победу со счётом 76:68. В составе команды сразу 5 игроков набрали 10 или более очков. Самым результативным стал Мэтт Дженнинг, записавший в актив 13 очков. Дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов оформил Венсан Пуарье. У «Баварии» лучше всех выступил американец Деррик Уильямс, набравший 18 баллов.