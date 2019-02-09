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«Нью-Орлеан» благодаря 32 очкам Дэвиса победил «Миннесоту»

«Нью-Орлеан» благодаря 32 очкам Дэвиса победил «Миннесоту»
Баскетбол / НБА

В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс» на домашнем паркете взял верх над «Миннесотой Тимбервулвз» — 122:117. Особо «пеликанам» удалась вторая четверть, которую они выиграли со счётом 40:27.

32 очка (также 9 подборов) в составе победителей набрал вернувшийся после травмы центровой Энтони Дэвис. 27 баллов на счету Джру Холидэя, 19 – у Кенрика Уильямса (4 из 7 из-за дуги).

У «Тимбервулвз» 32 очка в активе центрового Карла-Энтони Таунса. Он реализовал 4 броска из 5 из-за дуги. Дабл-дабл из 23 баллов и 10 подборов оформил Эндрю Уиггинс.

«Нью-Орлеан» (24-31) прервал серию из трёх поражений. У «Миннесоты» (25-29), наоборот, три проигрыша кряду.

НБА - регулярный чемпионат
08 февраля 2019, пятница. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
122 : 112
(32:31, 39:27, 31:27, 20:27)
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Орландо Мэджик: Росс - 32, Вучевич - 21, Гордон - 19, Фурнье - 18, Айзек - 9, Бриско - 7, Огастин - 6, Ивунду - 6, Берч - 4, Мартин, Джефферсон, Грант, Фразьер
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 27, Уиггинс - 23, Шарич - 17, Окоги - 13, Канаан - 13, Гибсон - 10, Дьенг - 6, Денг - 3, Тиг, Бэйлесс, Уильямс, Бэйтс-Диоп, Толливер
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