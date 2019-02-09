«Нью-Орлеан» благодаря 32 очкам Дэвиса победил «Миннесоту»

В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс» на домашнем паркете взял верх над «Миннесотой Тимбервулвз» — 122:117. Особо «пеликанам» удалась вторая четверть, которую они выиграли со счётом 40:27.

32 очка (также 9 подборов) в составе победителей набрал вернувшийся после травмы центровой Энтони Дэвис. 27 баллов на счету Джру Холидэя, 19 – у Кенрика Уильямса (4 из 7 из-за дуги).

У «Тимбервулвз» 32 очка в активе центрового Карла-Энтони Таунса. Он реализовал 4 броска из 5 из-за дуги. Дабл-дабл из 23 баллов и 10 подборов оформил Эндрю Уиггинс.

«Нью-Орлеан» (24-31) прервал серию из трёх поражений. У «Миннесоты» (25-29), наоборот, три проигрыша кряду.