Мэджик обсудит с игроками «Лейкерс» ситуацию вокруг несостоявшегося обмена

Президент «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон в эти выходные намерен слетать в Филадельфию, чтобы встретиться с командой, которая проведёт там выездной матч регулярного чемпионата НБА с местными «Сиксерс», сообщает Los Angeles Times.
Мэджик хочет обсудить с игроками «Лейкерс» ситуацию вокруг несостоявшегося обмена с «Нью-Орлеан Пеликанс». Напомним, калифорнийский клуб пытался заполучить форварда Энтони Дэвиса, ради которого был готов расстаться с шестью игроками.
Джонсон планирует выслушать каждого члена команды. Президент «Лос-Анджелеса» рассчитывает, что баскетболисты продолжат выкладываться в оставшихся матчах регулярного чемпионата.
«Лейкерс» занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.
Дэвис остался в «Пеликанс». Его агент-засранец облажался
Летом у главной звезды «Нью-Орлеана» будет новый клуб. Многие команды пойдут на всё, чтобы заполучить игрока.