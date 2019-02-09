Мэджик обсудит с игроками «Лейкерс» ситуацию вокруг несостоявшегося обмена

Президент «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон в эти выходные намерен слетать в Филадельфию, чтобы встретиться с командой, которая проведёт там выездной матч регулярного чемпионата НБА с местными «Сиксерс», сообщает Los Angeles Times.

Мэджик хочет обсудить с игроками «Лейкерс» ситуацию вокруг несостоявшегося обмена с «Нью-Орлеан Пеликанс». Напомним, калифорнийский клуб пытался заполучить форварда Энтони Дэвиса, ради которого был готов расстаться с шестью игроками.

Джонсон планирует выслушать каждого члена команды. Президент «Лос-Анджелеса» рассчитывает, что баскетболисты продолжат выкладываться в оставшихся матчах регулярного чемпионата.

«Лейкерс» занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.