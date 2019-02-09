Мощные данки Адетокунбо — в видеообзоре матча «Даллас» — «Милуоки»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Далласе на арене «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась со счётом 122:107 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, собравший коллекцию из 29 очков, 17 подборов, 5 передач и одного блок-шота. Центровой Брук Лопес набрал 20 очков, собрал 6 подборов, отдал 2 результативные передачи и совершил один блок. Новичок «Маверикс» Лука Дончич записал в актив 20 очков, 3 подбора и 2 передачи.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Милуоки» (41-13) возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, «Даллас» (25-29) занимает 11-е место на Западе.