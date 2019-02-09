Дюрант: Леброн выбрал меня под 1-м номером на Матч звёзд? А что ему оставалось?

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант прокомментировал решение лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса выбрать его под первым номером в свою команду на Матч звёзд Национальной баскетбольной ассоциации.

«А что ещё оставалось сделать Леброну? Что касается Янниса Адетокунбо, думаю, в следующем году он будет лучше набирать себе команду», — сказал Дюрант после выездной игры регулярного чемпионата с «Финикс Санз» (117:107).

Матч звёзд НБА состоится в Шарлотт на арене «Спектрум-центр» 18 февраля. Начало встречи запланировано на 4:00 мск.

В нынешнем сезоне Кевин набирает 27,3 очка, собирает 7,1 подбора, отдаёт 6,0 передачи, а также совершает 1,1 блок-шота и 0,8 перехвата за 35,4 минуты в среднем за игру.