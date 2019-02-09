Керр: ничего не подарим Клэю на день рождения, у него лучшая в мире жизнь

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр в шутку сказал, что ничего не подарит на день рождения защитнику команды Клэю Томпсону, которому 8 февраля исполнилось 29 лет.

«Клэю ничего не нужно. У него и так есть всё. У него лучшая в мире жизнь. Мы все завидуем ему. Так что ничего не планируем дарить ему на день рождения, даже торт.

Подарить ему несколько результативных передач? Ему это не нужно. Он бросает в кольцо каждый раз, когда получает мяч», — приводит слова Керра San Jose Mercury News.

В нынешнем сезоне Томпсон набирает 22,0 очка, собирает 4,0 подбора, отдаёт 2,1 передачи, а также совершает 1,2 перехвата и 0,7 блок-шота за 34,1 минуты.

«Голден Стэйт» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. В 54 матчах команда из Окленда одержала 39 побед.