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Роскошный данк Смита и эффектный аллей-уп на Лавина — в топ-10 дня в НБА

Роскошный данк Смита и эффектный аллей-уп на Лавина — в топ-10 дня в НБА
Баскетбол / НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила ролик, посвящённый 10 лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата.

В подборку вошли блок-шоты центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида и форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса, роскошные данки игроков «Нью-Йорк Никс» Деандре Джордана и Денниса Смита-младшего, форварда «Финикс Санз» Келли Убре, лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо и разыгрывающего «Филадельфии» Бена Симмонса, проходы защитника «Кливленд Кавальерс» Джордана Кларксона и разыгрывающего «Нью-Орлеана» Джру Холидея, а также эффектный аллей-уп защитника «Чикаго Буллз» Уэйна Селдена на разыгрывающего Зака Лавина.

Видео доступно на канале НБА в YouTube.

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