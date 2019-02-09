Роскошный данк Смита и эффектный аллей-уп на Лавина — в топ-10 дня в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила ролик, посвящённый 10 лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата.

В подборку вошли блок-шоты центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида и форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса, роскошные данки игроков «Нью-Йорк Никс» Деандре Джордана и Денниса Смита-младшего, форварда «Финикс Санз» Келли Убре, лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо и разыгрывающего «Филадельфии» Бена Симмонса, проходы защитника «Кливленд Кавальерс» Джордана Кларксона и разыгрывающего «Нью-Орлеана» Джру Холидея, а также эффектный аллей-уп защитника «Чикаго Буллз» Уэйна Селдена на разыгрывающего Зака Лавина.

Видео доступно на канале НБА в YouTube.