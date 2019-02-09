К. Энтони: уверен, что скоро завершу карьеру

Форвард Кармело Энтони сказал, что не собирается затягивать с завершением профессиональной карьеры баскетболиста.

«Уверен, что скоро завершу карьеру. Солгу, если скажу, что это не так. Думаю, я хочу, чтобы это скоро произошло. Не думаю, что хочу вечно играть баскетбол, но из-за того, что я сильно это люблю, мне трудно от этого отказаться. В конечном итоге, когда пора уходить, это нужно сделать», — приводит слова Энтони The Huffington Post.

Кармело начал нынешнюю кампанию в «Хьюстон Рокетс». В январе 34-летнего игрока обменяли в «Чикаго Буллз», руководство которого позже его отчислило. Сейчас форвард является свободным агентом.

Главным претендентом на подписании контракта с Энтони до конца сезона считается «Лос-Анджелес Лейкерс».