Голден — лучший игрок «Автодора» в январе

Американский защитник «Автодора» Трэй Голден признан лучшим игроком саратовчан в январе 2019 года, сообщает официальный сайт команды.



За американского защитника отдали голоса 43% участников опроса. Второе место по итогам голосования занял Борис Савович, набравший 25,1%. Третьим стал Никита Михайловский (17,5%). В голосовании приняли участие 705 человек.



В минувшем месяце средняя статистика Голдена в 7 матчах Единой Лиги ВТБ и Кубка ФИБА-Европа за «Автодор» составила 19,.7 очка, 9,2 передачи, 2,4 подбора и 0,9 перехвата за 29,3 минуты игрового времени.



В настоящее время Голден лидирует в Единой Лиге ВТБ по передачам (7,6 передачи за матч), занимает 2-е место по результативности (16,5 очка за матч) и 8-е – по эффективности (17,3).