Плаза: ожидаю от ребят той игры, которую они могут показывать

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился ожиданиями от предстоящей выездной встречи Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минском».



«Ожидаю от ребят той игры, которую они могут показывать. Мы хорошо сыграли с ЦСКА и «Химками», но нужно помнить, что соперники, которые находятся ниже, бывают еще опаснее. «Цмоки-Минск» подписал двоих новых игроков за прошедшую неделю, и надо понимать, что теперь команда будет выглядеть несколько иначе. Мы допустили ряд ошибок в игре с «Цедевитой», которые нельзя повторять ни в коем случае.



Всегда говорю, поражение можно понять только в одном случае, если соперник оказался сильнее, а не когда мы недоработали. Не нужно давать оппоненту дополнительное преимущество, допуская ошибки. Мы должны одинаково хорошо играть абсолютно со всеми соперниками, вне зависимости от их статуса или места в таблице», — приводит слова Жоана Плазы официальный сайт команды.