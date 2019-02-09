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Плаза: ожидаю от ребят той игры, которую они могут показывать

Плаза: ожидаю от ребят той игры, которую они могут показывать
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился ожиданиями от предстоящей выездной встречи Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минском».

«Ожидаю от ребят той игры, которую они могут показывать. Мы хорошо сыграли с ЦСКА и «Химками», но нужно помнить, что соперники, которые находятся ниже, бывают еще опаснее. «Цмоки-Минск» подписал двоих новых игроков за прошедшую неделю, и надо понимать, что теперь команда будет выглядеть несколько иначе. Мы допустили ряд ошибок в игре с «Цедевитой», которые нельзя повторять ни в коем случае.

Всегда говорю, поражение можно понять только в одном случае, если соперник оказался сильнее, а не когда мы недоработали. Не нужно давать оппоненту дополнительное преимущество, допуская ошибки. Мы должны одинаково хорошо играть абсолютно со всеми соперниками, вне зависимости от их статуса или места в таблице», — приводит слова Жоана Плазы официальный сайт команды.

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