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Йованович: на своей площадке «Химки» выглядят фаворитом

Йованович: на своей площадке «Химки» выглядят фаворитом
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Владе Йованович поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с подмосковными «Химками». По словам Йовановича, подмосковный клуб будет фаворитом предстоящего матча, поскольку будет выступать на домашней площадке.

«Химки» подходят к игре с «Локо» после нескольких побед в Евролиге. Они демонстрируют хороший баскетбол. Мы находимся в сложной ситуации после поражений от АСВЕЛа и ЦСКА – да, после этого была победа над «Скайлайнерс», но нам еще многое следует доказать себе.

На своей площадке «Химки» выглядят фаворитом. Это команда Евролиги, а нам нужно продемонстрировать, что мы способны соответствовать такому уровню», — приводит слова Владе Йовановича официальный сайт краснодарской команды.

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