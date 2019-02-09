Йованович: на своей площадке «Химки» выглядят фаворитом

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Владе Йованович поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с подмосковными «Химками». По словам Йовановича, подмосковный клуб будет фаворитом предстоящего матча, поскольку будет выступать на домашней площадке.



«Химки» подходят к игре с «Локо» после нескольких побед в Евролиге. Они демонстрируют хороший баскетбол. Мы находимся в сложной ситуации после поражений от АСВЕЛа и ЦСКА – да, после этого была победа над «Скайлайнерс», но нам еще многое следует доказать себе.



На своей площадке «Химки» выглядят фаворитом. Это команда Евролиги, а нам нужно продемонстрировать, что мы способны соответствовать такому уровню», — приводит слова Владе Йовановича официальный сайт краснодарской команды.