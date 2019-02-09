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Апич: «Локомотиву» по-настоящему нужна победа над «Химками»

Апич: «Локомотиву» по-настоящему нужна победа над «Химками»
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Форвард «Локомотива-Кубань» Драган Апич поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Химками». По словам Апича, подмосковный клуб очень серьёзный соперник, который требует для себя максимальной концентрации во время подготовки к нему.

«Матч в Химках очень важен для «Локо». «Химки» – команда Евролиги, один из фаворитов Лиги ВТБ. После встречи со «Скайлайнерс» у нас есть несколько дней для тренировок, и мы готовимся к игре самым серьезным образом. Нам по-настоящему нужна эта победа», — приводит слова Драгана Апича официальный сайт краснодарской команды.

Матч «Химки» – «Локомотив-Кубань» состоится в Химках в понедельник, 11 февраля. Начало в 20:00 по московскому времени.

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