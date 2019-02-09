ЦСКА не намерен возвращать Теодосича

Баскетбольный ЦСКА не заинтересован в услугах разыгрывающего Милоша Теодосича. Об этом заявил президент «армейцев» Андрей Ватутин.

Ранее с Теодосичем расторг контракт клуб НБА «Лос-Анжелес Клипперс». 31-летний серб перешел в эту команду в 2017 году из ЦСКА.

«На данный момент мы не рассматриваем такую возможность. Наш состав укомплектован, все позиции легионеров заняты, поэтому надо спросить Теодосича о планах, намерен он вообще играть в этом сезоне или займется здоровьем, чтобы быть полностью готовым к выступлению за сборную Сербии на Кубке мира и последующему клубному сезону.

В четверг вечером мск, когда в Лос-Анджелесе было утро, за несколько часов до дедлайна на обмены в НБА мы разговаривали по телефону, и Милош сказал, что возможны разные варианты, его вполне могут поменять в другую команду.



Мы не общались до этого два месяца, вчера набрал — и уже через пару часов «Клипперс» отчислил Милоша, так что в этом, видимо, есть элемент моего участия. Если говорить серьёзно, то Теодосич — гений баскетбола, к сожалению, он поехал в НБА немного поздновато для себя, плюс вмешались травмы. Дебютировать в НБА лучше молодым и здоровым, но в данном случае лучше что-то попробовать, чем не сделать этого и потом жалеть», — сказал Ватутин ТАСС.